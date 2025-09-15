¿Piensas salir a festejar el 15 de septiembre?.. esto no te pueden cobrara en restaurantes y bares, según Profeco

Bar

Con motivo de las celebraciones de independencia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un recordatorio a quienes piensan disfrutar el 15 de septiembre en restaurantes, bares o centros nocturnos en donde los establecimientos tienen la obligación de respetar los derechos de los consumidores y no aplicar practicas abusivas.

¿Qué debe incluir el menú y cómo se deben mostrar los precios?

Profeco recalcó que los precios deben estar claramente exhibidos, visibles para los clientes y en moneda nacional, aunque también pueden mostrarse en otra divisa adicional, además el menú debe detallar los platillos, las porciones y explicar con claridad cualquier promoción, para que los consumidores no de confundan.

¿La propina es obligatoria?

La propina es voluntaria y no puede agregarse de manera obligatoria a la cuenta.

Exigir un consumo mínimo

Queda prohibido condicionar la entrada con un consumo mínimo o específico, así como discriminar por apariencia, género, orientación sexual, raza o situación económica.

¿Qué formas de pago deben aceptar los restaurantes y bares?

Según la Profeco, los establecimientos deben recibir billetes de cualquier denominación y, si se paga con tarjeta bancaria, no pueden cobrar comisión. Además, es obligatorio entregar un comprobante de consumo o ticket al cliente.

¿Qué pasa si hago una reservación para un evento especial?

En eventos especiales que requieren reservación, los consumidores tienen derecho a que se respete la fecha, hora, menú y costos acordados. Si se pagó por adelantado, el servicio no puede negarse ni modificarse sin autorización del cliente.

Qué se recomienda hacer si detecto irregularidades o abusos

Profeco exhorta a los consumidores a denunciar cualquier abuso o irregularidad, para garantizar que las celebraciones patrias se disfruten de manera segura y con respeto a la ley.