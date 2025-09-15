Presidenta Sheinbaum muestra proceso de confección de la Banda que usará esta noche

La Presidenta Claudia Sheinbaum, con la banda que usará esta noche La Presidenta Claudia Sheinbaum con las mujeres militares que confeccionaron la Banda Presidencial que usará en su primer Grito de Independencia

La Banda Presidencial que esta noche lucirá la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está personalizada con su nombre y fue confeccionada por mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La jefa del Ejecutivo Federal reconoció el trabajo de las mujeres militares encargadas de confeccionar la Banda Presidencial que usará en este evento tan importante para las y los mexicanos, para conmemorar el 215 aniversario de la Independencia de nuestro país.

Pruebas para comenzar a bordar el Escudo Nacional Mujer militar hace pruebas para comenzar a bordar con hilo dorado el Escudo Nacional

A través de su cuenta @Claudiashein, en la red social X, la mandataria reconoció el trabajo de publicó un video en el que da cuenta de todo el proceso desde la confección hasta el bordado con hilo de dorado, con su nombre en la Banda Presidencial, incluso con su título de “Dra. Claudia Sheinbaum Pardo”, la cual se elaboró en las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Defensa.

En el video se observa cómo las mujeres militares llevan a cabo todo el proceso de confección, incluso utilizando un maniquí con las medidas exactas de la presidenta de México y también se aprecia el bordado a mano para dar detalle al Escudo Nacional que se encuentra al centro y que con base en la Ley en la materia, es elaborado con hilo dorado.

Bordado a mano del Escudo Nacional Mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargadas de confeccionar la Banda Presidencial, que usará la Presidenta Claudia Sheinbaum esta noche

Cada franja de los colores patrios es planchado constantemente y probado en el maniquí para verificar que la tela no pierda su caída natural.

En el video en el que se observa todo el proceso, se escucha a la Presidenta Sheinbaum Pardo decir que “ya tengo una posibilidad de vestido, ahorita se los enseño” para usar esta noche cuando dé su primer Grito de Independencia.

Nombre de la Presidenta Sheinbaum Con letras doradas fue personalizada la Banda Presidencial que la Presidenta Sheinbaum usará esta noche

Es importante mencionar que el artículo 34 y 35 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, establece que sólo hay cuatro momentos en los que la Presidenta usará la Banda Presidencial para ceremonias oficiales de mayor solemnidad:

En la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, al rendir su informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión, durante la conmemoración del Grito de Dolores (como ocurrirá esta noche) y para recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el Gobierno Mexicano.

Debido a que la Banda Presidencial constituye una forma de presentación de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo Federal, sólo podrá ser portada por la persona titular de ese Poder.

Al final del video se observa a las encargadas de la confección la Banda Presidencial en una caja de madera y cristal para su resguardo, para posteriormente acudir a entregarla a la mandataria en Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum Pardo se la prueba, sonríe con las militares y la banda se vuelve a acomodar en la caja que le fue entregada, la cual también está personalizada.