Recibe Senado reformas de Sheinbaum a Ley de Amparo y Protección industrial; “promover acceso a la justicia” esgrime

Senado se alista para el análisis y discusión de las reformas que envió la presidenta Sheinbaum en materia de amparo este 15 de septiembre. (Graciela López Herrera)

El Senado de la República recibió dos iniciativas enviadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reformar leyes clave del país como la ley de amparo y la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

La primera iniciativa plantea modificaciones a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con el propósito de establecer un proceso de amparo más efectivo y justo.

La iniciativa destaca que el nuevo poder judicial electo en urnas el pasado 1 de junio requiere complementarse con una nueva figura amparo, considerado parte medular del nuevo diseño de la justicia en México.

las reformas que se proponen tienen como fin perfeccionar dicho el juicio constitucional para lograr un amparo ágil, sencillo, de pronta tramitación, más social y accesible al grueso de la población.

Entre los cambios destacan la promoción del acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita para los ciudadanos así como la inclusión de medios digitales en el Órgano de Administración Judicial para determinar el interés legítimo ante la lesión jurídica real y establecer plazos claros para la resolución de los casos.

La senadora de morena destacó que el objetivo de establecer el proceso de Amparo de forma efectiva y justa.

Además, se promueve el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita. El Órgano de Administración Judicial incluye medios digitales para determinar el interés legítimo ante la lesión jurídica real y delimitar los plazos para resolución

Por su parte, la segunda iniciativa busca reformar la Ley Federal de Protección Industrial, con el objetivo de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México.

Entre los puntos principales incluyen impulsar el desarrollo económico y tecnológico del país así como reforzar el sistema de protección industrial con un enfoque integral, social y humanista, promoviendo así la innovación en sectores estratégicos.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo señaló que ambas iniciativas serán analizadas por las comisiones correspondientes en el Senado para su eventual dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara Alta en las próximas semanas.