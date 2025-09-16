Empresarios respaldan acciones para fortalecer turismo en Tulum

Turismo en Tulum

Mantener a Tulum como referente turístico del Caribe mexicano es un esfuerzo que debe realizarse de manera conjunta entre empresarios, autoridades y sociedad, afirmó David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, al expresar su respaldo a la gestión municipal en temas clave como seguridad, atención al sargazo y operación del Parque El Jaguar.

Durante su participación en el informe del presidente municipal, Diego Castañón Trejo, Ortiz Mena subrayó que elevar la calidad de la experiencia de los visitantes es esencial para garantizar la estabilidad económica de las familias locales.

Destacó que es positivo que se reconozca el papel del sector hotelero en la lucha contra el sargazo, problemática que generó gastos extraordinarios durante una temporada de verano particularmente difícil, marcada también por la disminución en la afluencia de turistas.

En este sentido, consideró fundamental contar con una temporada invernal sólida que permita recuperar los indicadores de ocupación y compensar las pérdidas recientes.

Sobre el tema de seguridad, el dirigente empresarial señaló que la estrategia impulsada en el municipio ya muestra avances. Entre las acciones más relevantes mencionó el programa Blindaje Tulum, la creación de la nueva Policía Ejecutiva y el anuncio de la Policía Turística para 2026, iniciativas que calificó como pasos firmes a pesar de las limitaciones presupuestales y el reto que implica atender a una población flotante creciente.

Finalmente, Ortiz Mena reiteró que Tulum enfrenta grandes desafíos en materia de infraestructura, medio ambiente y seguridad; sin embargo, insistió en que la clave para sostener su liderazgo turístico será la unidad entre gobierno, empresarios y ciudadanía, con el objetivo de generar confianza en los visitantes y proyectar una imagen positiva del destino a nivel internacional.