IMSS Guanajuato inaugura en Hospital General Regional No. 58 servicio de hemodiálisis

Se inaugura IMSS Guanajuato

Con el objetivo de fortalecer los servicios médicos en beneficio de los derechohabitantes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato inauguró el área de Hemodiálisis del Hospital General Regional (HGR) No. 58 y cuenta con 12 estaciones para recibir a pacientes con afección renal.

Durante la inauguración, estuvieron presentes, el representante Propietario del Sector Obrero por el sindicato minero (SNTMMSSRM), Alejandro Basaldúa Reye, el jefe de Prestaciones Médicas, Marco Antonio Chimal Flores; la directora del HGR No. 58, Nadia Berenice Aguilar Navarro, y el coordinador Clínico del mismo nosocomio, Hugo Segovia Solís.

Marco Antonio Hernández Carrillo, titular del IMSS en Guanajuato, comentó que la apertura de este servicio representa un logro del esfuerzo entre las autoridades de Nivel Central, el OOAD, del Consejo Consultivo y Sección sindica.

También, informó que el servicio inicia operaciones, sin considerar los que ingresen a través de los servicios de Urgencias, con un censo programado de 120 pacientes. A diario de podrán llevar a cabo cinco sesiones por equipo, con las 12 maquinas disponibles.

El área estará operada por 5 nefrólogos con cobertura en todos los turnos, 20 enfermeras capacitadas y certificadas, además de personal de Nutrición y Trabajo Social. Añadiendo, que se resaltó el ahorro económico que se generará gracias a que este servicio no tendrá que ser subrogado.

Por su parte el consejero representante Propietario del Sector Patronal (Concamin), Víctor Manuel Rodríguez Arreche, señaló que las instalaciones on de primera y destacó la calidad en el trato a la población, resaltando la importancia de atender a los pacientes sin la necesidad de trasladarlos a otras instalaciones.