México lidera en América Latina sobre cobertura de anticonceptivos

Anticonceptivos (Adil Abdrakhmanov/IStock)

México alcanzó la mayor cobertura en políticas públicas de anticoncepción en América Latina, con un 93.2% de avance, de acuerdo con el Atlas de Políticas Públicas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe 2025.

El estudio impulsado por el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reconoció este año a México como un referente regional gracias al marco legal que garantiza acceso gratuito a una amplia gama de métodos anticonceptivos a través del Sistema Nacional de Salud del país.

En el ranking regional, México se ubica por encima de Uruguay (87.6%), Colombia (84.5%) y Argentina (80.1%). En contraste, entre las naciones con menores coberturas en esta ramo de la salud se encuentran San Vicente y las Granadinas (18.9%), Dominica (22.8%) y Haití (29.5%).

La presentación de la segunda edición del atlas se realizó en el foro Diálogos por la Anticoncepción y Planificación Familiar, donde especialistas destacaron tanto los avances como los retos en salud sexual y reproductiva.

“México puede ser un faro para mostrar cómo la evidencia y la cooperación internacional transforman la realidad de millones de personas”, señaló Silvia Traina, experta del EPF. Sin embargo, advirtió que aún existen vacíos críticos en educación sexual, financiamiento y marcos regulatorios.

Por su parte, Alanna Armitage, representante del UNFPA en México, reconoció el liderazgo del país, pero pidió no caer en el conformismo puesto que “la sostenibilidad de estos avances está en riesgo si no abordamos las brechas críticas, ya que sólo 17 de 33 países garantizan presupuesto para anticonceptivos y el derecho a decidir aún no es una realidad para todas las mujeres en la región”. Además señaló que el acceso a información clara y oportuna es aún hoy en día “una barrera inaceptable”.

Multiples especialistas destacaron durante el foro, la necesidad de un abasto sostenible garantizado además de que se fortalezca la capacitación de personal médico en términos de consejería y anticoncepción.

Anticonceptivos (Marta Branco/Pexels)

Embarazo adolecente

También se puntualizó la urgencia por asegurar que se continúe con programas como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la cual busca reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 50% en niñas de entre 10 y 14 años hacia 2030. Sólo en nuestro país los embrazos en menores de 15 años para 2024 fue de 8,881 casos, según el Consejo Nacional de Población (Conapo), Por otro lado en términos de salud sexual se estima que el 85% de adolescentes de 12 a 19 años no han escuchado hablar de anticonceptivos según la Encuesta Nacional de salud y nutrición continua (Ensatu) 2023.