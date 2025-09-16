Millones de cachitos brindan homenaje a nuestros migrantes

Se llevó a cabo el Gran Sorteo Especial 303 en honor a nuestras hermanas y hermanos migrantes, que se consolidó como el más vendido del presente año. La utilidad estimada de más de 100 millones de pesos (después del pago de premios), superando la meta anunciada junto a la Presidenta.

“Hoy México late a ambos lados de la frontera”, Olivia Salomón (en la foto), directora general de Lotería, "celebramos a quienes nunca dejaron de ser parte de esta patria, aunque la vida los haya llevado lejos".

Lotenal

Salomón señaló que este sorteo es para ellas y ellos, “compatriotas migrantes que son heroínas y héroes de nuestra nación”.

Los números ganadores del Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en 10 premios de 25.5 millones de pesos se pueden consultar en loterianacional.gob.mx.

El Sorte se efectuó en el marco de las fiestas patrias y se difundió con el nombre de “México con M de Migrante”.