Sheinbaum envía mensaje al mundo: “ninguna potencia extranjera decide por nosotros”

Soberanía nacional — “Mexicanas y mexicanos: la independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija e hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, justicia y libertad”, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum este martes, al encabezar la celebración de su primer desfile cívico-militar, por el 215 Aniversario de la Independencia nacional.

En su mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México, la Jefa del Ejecutivo federal destacó que “ninguna potencia extranjera decide por nosotros“ y resaltó que la “soberanía es el derecho a ser nosotros mismos, a hablar con nuestra apropia voz, a construir nuestro futuro con nuestras propias mentes”

Sin cambiar la línea de su discurso, la mandataria insistió en que la soberanía de país residen “esencial y originalmente en el pueblo” y “esa es la verdadera democracia: todo poder público, emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de Gobierno”, indicó.

A manera de recordatorio, Sheinbaum refirió que “si bien México conquistó su independencia en 1821 y nuevamente en 1867 después de la invasión francesa, nunca debemos olvidar que nuestra independencia, libertad y soberanía se defiende todos los días”, argumentó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó en su mensaje previo al inicio del desfile cívico-*militar, que la soberanía nacional “se defiende en las aulas donde se educan nuestras niñas y niños con valores humanistas y de amor a la patria, se defiende en el campo, donde campesinas y campesinos alimentan a la nación con su esfuerzo, se defiende en las fábricas, en las ciudades, en el campo, con las y los jóvenes, en las comunidades indígenas, en los mares y fronteras”.

Asimismo, apuntó que “siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria, quien ha resistido y quien ha demostrado su grandeza”, por lo que, agregó, “nada detiene a una nación cuando es su pueblo quien la sostiene y la defiende con orgullo, y cuando hay un Gobierno que no se aleja de su pueblo, de la justicia, de la democracia, esa en donde la soberanía reside en el pueblo y no en el privilegio”, destacó la mandataria.

