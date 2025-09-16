SRE confirma que no se registraron incidentes durante festejos patrios en EU

Festejos patrios en EU transcurren en orden

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la noche del 15 de septiembre, durante las celebraciones por la conmemoración del Grito de Independencia, no se registraron incidentes en los festejos realizados por connacionales en Estados Unidos.

Del 13 al 16 de septiembre, las representaciones de México en Estados Unidos implementaron una estrategia de protección preventiva con el objetivo de reforzar el conocimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas mexicanas en ese país.

Como parte de la estrategia se compartieron recomendaciones puntuales y se intensificó la difusión de mensajes preventivos e invitación a la comunidad mexicana a respetar las leyes locales, evitar conductas que pudieran considerarse una violación del orden público y conocer las acciones a seguir en caso de una detención.

La red consular se mantuvo atenta y activa para brindar asistencia y protección consular en caso de que la comunidad mexicana lo requiriera, sin embargo, no se reportaron incidentes y los festejos transcurrieron en orden.