Aunque se aleja de las costas mexicanas y pierde intensidad, se mantienen las lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones en la península

Tormenta Mario seguirá provocando fuertes lluvias en Baja California

Por Adolfo López
Tormenta Mario

La tormenta tropical Mario continuará generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur y fuertes en Baja California durante las próximas horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan acumulados de 50 a 75 milímetros en Baja California Sur y de 25 a 50 mm en Baja California, acompañados de vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y olas de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península.

A las 09:15 horas, tiempo del centro de México, el centro de Mario se ubicó aproximadamente a 550 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 750 km de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

Se advierte que las lluvias podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los vientos pronosticados también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a seguir los avisos de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional, así como las recomendaciones de Protección Civil.

A pesar de mantenerse activo, Mario se aleja de las costas mexicanas y muestra un debilitamiento gradual, aunque continúa siendo un sistema que representa riesgos para la península de Baja California.

