Tormenta Mario seguirá provocando fuertes lluvias en Baja California

Tormenta Mario

La tormenta tropical Mario continuará generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur y fuertes en Baja California durante las próximas horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan acumulados de 50 a 75 milímetros en Baja California Sur y de 25 a 50 mm en Baja California, acompañados de vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y olas de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península.

A las 09:15 horas, tiempo del centro de México, el centro de Mario se ubicó aproximadamente a 550 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 750 km de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

Se advierte que las lluvias podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los vientos pronosticados también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a seguir los avisos de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional, así como las recomendaciones de Protección Civil.

A pesar de mantenerse activo, Mario se aleja de las costas mexicanas y muestra un debilitamiento gradual, aunque continúa siendo un sistema que representa riesgos para la península de Baja California.