Vinculan a proceso a exgobernador de Nayarit por desvío de 156 mdp

Detenido Roberto Sandoval. (Especial)

Roberto “N”, exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.

Esta determinación judicial ocurrió el pasado 11 de septiembre y es la seguunda ocasión en que la Fiscalía General de la República (FGR) logra que se le inicie una investigación contra el exgobernador por diceho crimen.

Sin embargo, en la primera vinculación, Roberto “N” había obtenido un amparo, por lo que se ordenó que el Juez de Control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución.

Tras escuchar los argumentos de la FGR, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit su participación en el crimen.

El exfuncionario seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal.

En 2019, Roberto Sandoval fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, área que acusó al exgobernador de mantener relaciones con cárteles de la droga, por lo tanto, fueron congeladas las cuentas bancarias de este sujeto en ese país.

Previo a la vinculación a proceso, la Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó que Sandoval resultó culpable del delito de falsificación de documentos, tras generar una firma falsa para adueñarse de un terreno de 58 hectáreas en el municipio de San Blas.

Sandoval registró el predio a su nombre y en marzo se añadió como ejidatario de Aután, con lo que se le otorgaron tres parcelas más.

Este sujeto enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, peculado, delitos electorales y ejercicio indebido de funciones, uno de los más escandalosos, el presunto desvío de recursos del programa alimentario Prosa.