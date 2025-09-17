Amparos de hijos de AMLO, señal clara de que están coludidos en actos de corrupción, acusa oposición; alistan denuncias en EU

El panista Enrique Vargas dialoga con los priistas Alito Moreno y Manuel Añorve

Los amparos librados por un juez federal en favor de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envían una señal clara de que están coludidos en actos de corrupción, tráfico de influencias y huachicol fiscal, advirtieron senadores del PAN y PRI.

Los senadores de oposición consideraron que existen suficientes evidencias de los millonarios negocios que tanto “Andy” como “Bobby” hicieron amparados en el poder y las influencias del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Moreno, líder y senador del PRI sostuvo que se manda una señal clara de “la larga cola” que tienen los López Beltrán, López Obrador y otros familiares, que tejieron una red de corrupción, en el Tren Maya, el AIFA y otras obras insignia del sexenio pasado.

El dirigente priista, anuncio que presentaran las denuncias correspondientes tanto en México como en Estados Unidos, ya que muchos de los políticos de Morena, entre ellos Arturo Ávila tienen casas de millones de dólares en la Unión Americana, lo que debe ser investigado.

En tanto, el PAN, a través del senador, Enrique Vargas, dijo que estos amparos concedidos a los hijos del expresidente demuestran que su famoso “pañuelito blanco” que mostraba para presumir que la corrupción se había erradicado, fue una vil mentira, que hoy empieza a caerse a pedazos con los casos de corrupción en aduanas, huachicol fiscal y la captura de criminales como Hernán Bermúdez Requena, expulsado por Paraguay este miércoles a México.

El vice coordinador del PAN en el Senado, recalcó que el expresidente López Obrador está obligado a dar una explicación, por los casos de corrupción en las aduanas y puertos, que controlaron parientes del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, pero también por el quebranto en las finanzas de PEMEX luego de la millonaria merma por el llamado huachicol fiscal o contrabando de combustibles que podría llegar a los 170 millones de dólares.

Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto con 14 personas presuntamente implicadas en el caso de huachicol fiscal, incluido Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, lograron una suspensión de amparo contra cualquier orden de captura.

Las 16 personas tramitaron un amparo conjunto ante una jueza de Zacatecas no sólo contra la orden de aprehensión, sino también contra una posible incomunicación, no localización, privación de la vida y/o desaparición forzada.

La jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Zacatecas, emplazó a los 16 quejosos a ratificar la demanda de amparo en un plazo no mayor a 72 horas, y al pago individual de 10 mil pesos para hacer efectiva la medida cautelar concedida.