Andy López Beltrán habla sobre amparos para evitar una posible detención: ¿montaje?

Andy López Beltrán El hijo de AMLO bajo la lupa

La información sobre un amparo promovido por los hijos de Andrés Manuel López Obrador para evitar posibles órdenes de detención desató un intenso debate en la comunidad digital y política del país. En el centro de la polémica se encuentra Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, quien rompió el silencio para desmentir categóricamente la información.

Comunicado del Andy López Beltrán sobre amparos

La controversia involucraba también a Gonzalo “Bobby” Alfonso López Beltrán, hermano de Andy, quienes, según versiones difundidas, habrían recibido una suspensión judicial que los protegiera de cualquier orden de captura. En un comunicado público, Andy aclaró que ninguno de los dos tramitó tal amparo, registrado bajo el número 2098/2025-IV en el Órgano de Administración Judicial.

“En ningún momento, ni mi hermano ni un servidor presentamos ninguna demanda de amparo”, sostuvo, subrayando que la información difundida es un montaje que busca asociarlos con actores y hechos con los que no tienen relación.

El hijo del presidente no escatimó palabras al cuestionar a ciertos medios de comunicación, a los que calificó de “hampa del periodismo” y acusó de difundir información motivada por la “mafia del poder económico” y por remanentes de un “sistema de corrupción institucional”. La narrativa de López Beltrán retrata la difusión del amparo como una operación deliberada de desprestigio.

Comunicado Andy López Beltrán

Lo que se sabe del amparo tramitado para el hijo de AMLO

Aunque el amparo sí figura tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, Andy López Beltrán enfatizó que su familia no está involucrada en la solicitud. Por ello, pidió a las autoridades judiciales que investiguen a los responsables, sugiriendo que podría tratarse de una serie de trámites similares realizados en distintos juzgados para generar confusión mediática.

El secretario de Morena vinculó esta controversia con una estrategia más amplia para cuestionar su imagen pública, que ya había sido criticada por lujos, viajes internacionales y estilo de vida ostentoso. López Beltrán afirmó que estas noticias buscan relacionarlo con prácticas delictivas con las que no tiene conexión, al tiempo que reafirmó su compromiso con el combate al crimen organizado y el huachicol, en línea con las políticas de seguridad implementadas por la administración de Claudia Sheinbaum.