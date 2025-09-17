Detienen en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena; Sheinbaum pide esclarecer el caso

Tras la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe esclarecer “cómo fue que esta persona se fue descomponiendo” y señaló que es fundamental que se investigue a fondo todo el caso.

Presidenta Claudia Sheinbaum

La mandataria federal recordó que Bermúdez Requena, extitular de Seguridad en Tabasco, huyó desde que iniciaron las investigaciones en su contra durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “La investigación la realiza la FGR y ellos deben encontrar a los responsables; además es importante destacar que el senador Adán Augusto está dispuesto a colaborar”, agregó Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo.

Sheinbaum Pardo también pidió aclarar el momento en que Bermúdez Requena dejó su cargo como secretario de seguridad en Tabasco y comenzó sus operaciones relacionadas con la violencia, situación que derivó en su detención en Paraguay la noche del 12 de septiembre.

La presidenta explicó que la Cancillería está a cargo de acelerar la extradición, y destacó que la orden de aprehensión y la localización del detenido fueron resultado de un trabajo coordinado entre el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades paraguayas.

Finalmente, Sheinbaum enfatizó que no habrá impunidad y que se informará puntualmente sobre el desarrollo de la investigación y los pasos a seguir para llevar a Bermúdez Requena ante la justicia mexicana, como presunto líder del cártel conocido como La Barredora.