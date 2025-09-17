Exige PRI declarar a Cártel de los Soles y otros grupos criminales como organizaciones terroristas

Alejandro Moreno, líder del PRI advierte los riesgos que representan los carteles criminales para la gobernabilidad del país

La bancada del PRI en el Senado impulsa un punto de acuerdo para que el gobierno de México declare terrorista al cartel venezolano de Los Soles así como a las organizaciones criminales que operan en territorio nacional al advertir que representan una amenaza a la seguridad nacional y regional pero sobre todo ponen en riesgo la vida de la población, el estado de derecho y la soberanía del país.

“La violencia ejercida por las organizaciones criminales ha dejado de ser un problema seguridad pública para convertirse en una amenaza de carácter trasnacional que pone en riesgo la seguridad de toda la región. El crimen organizado opera como un actor de poder que trasciende fronteras afectando la estabilidad de las Naciones”, advierte

El PRI recordó que Estados Unidos y Canadá ya declararon terroristas a los carteles mexicanos y sudamericanos en especial Los Soles de Venezuela.

Acompañado por la Secretaria General del PRI, Carolina Viggiano, y los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, el legislador explicó en el punto de acuerdo se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Consejo de Seguridad Nacional, a emitir la declaratoria de terroristas contra estos cárteles.

El documento resalta que dichas organizaciones utilizan la violencia de forma sistemática, lo que pone en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional.

El senador y dirigente nacional del tricolor denunció que el huachicol fiscal representa un daño al erario superior a 550 mil millones de pesos, ejecutado de manera sistemática desde 2018, con el objetivo de financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.

Señaló que más de 6 mil estaciones de combustible sufrieron extorsión y que se perdieron 18 mil millones de litros de combustible, afectando directamente la economía del país y la seguridad de los ciudadanos.

El dirigente nacional del PRI recordó que estos actos de corrupción provocaron la muerte de servidores públicos, entre ellos marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones.

Dijo que los responsables abarcan desde funcionarios de menor rango hasta la Presidencia de la República.

Moreno reiteró que el PRI continuará con denuncias sobre los vínculos entre funcionarios de Morena y el crimen organizado para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del régimen democrático.

Por otra parte, hizo un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas, enfatizando que todas las investigaciones deben llegar hasta los niveles más altos del poder, con el objetivo de garantizar justicia y proteger la democracia.

Advirtió que los actos de corrupción y los pactos con el crimen organizado amenazan las instituciones, la libertad de los mexicanos y el sistema judicial, y afirmó que el PRI no permitirá la instauración de un modelo venezolano en México.

Recalcó que México no permitirá la instauración de un modelo venezolano ni la cooptación de instituciones por grupos criminales, y aseguró que la defensa de la Constitución, las libertades y la seguridad de las y los mexicanos será prioridad absoluta del PRI.