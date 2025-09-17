Exitosa colocación de bonos de Pemex por 12 mmdd 

El rescate de Pemex Secretaría de Hacienda reportó una exitosa recompra de una serie de bonos de Petróleos Mexicanos por 12 mil millones de pesos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que luego de la oferta de recompra de una serie de bonos de Pemex del pasado 2 de septiembre, se registró un exitoso cierre, al haber alcanzado una participación por 12 mil millones de pesos.

Asimismo, con el fin de optimizar el balance del sector público, la SHCP anunció entre el 15 y 16 de septiembre la emisión de una canasta de bonos denominados en euros y dólares por un monto total de 13 mil 800 millones de dólares equivalentes.

Ambas transacciones reducirán de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento.

Lo anterior, como parte de los apoyos financieros dirigidos a reducir las amortizaciones de deuda financiera y de mercado de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Dentro del plan estratégico 2025-2035, el pasado 2 de septiembre, Petróleos Mexicanos anunció la oferta de recompra de una serie de bonos, la cual fue cerrada exitosamente, el pasado 15 de septiembre, resultando en una participación por parte del público inversionista de 12 mil millones de dólares (mdd), de los cuales 9 mil 900 mdd corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029. Adicionalmente se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo.

En línea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035, el Gobierno de México planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales. Esta medida permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo.

En euros, se colocaron tres nuevas referencias a 4, 8 y 12 años, con tasas cupón de 3.500%, 4.500% y 5.125%, respectivamente por un total de 5 mil millones de euros (mde).

En dólares, se emitieron bonos a 5, 7 y 10 años, con cupones de 4.750%, 5.375% y 5.625%, respectivamente por un total de 8 mil millones de dólares (mdd).

La alta demanda de las tres operaciones por parte de 573 inversionistas de distintas geografías, sumada al monitoreo de condiciones favorables de mercado por parte de la Secretaría de Hacienda y a una percepción internacional positiva sobre el manejo de la política fiscal y financiera del Gobierno de México, respaldada por ocho agencias calificadoras, permitió generar condiciones muy favorables para lograr una compresión significativa en los diferenciales de precios inicialmente ofertados:

30 puntos base (pbs) en cada una de las referencias en euros, 25 (pbs) en promedio en las referencias en dólares. Se obtuvo una demanda máxima de 50 mil 640 millones de dólares equivalentes a 3.65 veces el monto colocado en ambos mercados.

Estas operaciones son complementarias a la emisión de las notas Pre-Capitalizadas y el fondo de inversión para Pemex con el cual se concluye la estrategia financiera de capitalización y refinanciamiento de la empresa pública.

La dependencia resaltó que las medidas implementadas por el Gobierno de México han contribuido a una mejora sustantiva en la calificación crediticia de la Empresa Pública del Estado que no sucedía desde 2013, ya que Fitch Ratings mejoró la calificación de Pemex de B+ a BB, así como Moody’s mejoró la calificación de Pemex de B3 a B1 con perspectiva estable.