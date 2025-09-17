Familias mexicanas y empresas pagarán la factura de nuevos aranceles: Ibero

No es blindaje a industria, es golpe directo al consumidor; más caro para familias y menos competitivo para México, señala académico de la Iberoamericana — Las familias maxicanas y consumidores pagarán los nuevos aranceles de hasta 50 por ciento anunciados para productos como autos eléctricos y autopartes importados de países con los que México no tiene tratado de libre comercio.

Así lo planteó Pablo Cotler, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana.

Explicó que implican un encarecimiento automático de los bienes importados, por lo que “se trata de un golpe directo al consumidor y a la industria”.

Añadió que “si se trata de productos terminados, las familias pagarán más caro; si son insumos, encarecerán la producción y las exportaciones mexicanas perderán competitividad”.

Cotler manifestó que a partir de 2026, México impondrá nuevos tributos aduaneros de entre 10 y 50 por ciento a mil 371 fracciones arancelarias, 16.8 por ciento del total de productos importados, en sectores como automotriz, textil, siderúrgico, plástico, aluminio, muebles, calzado y electrodomésticos.

Dijo que el decreto argumenta que la medida busca “proteger a la industria nacional, corregir distorsiones comerciales y fomentar un crecimiento incluyente”.

Cotler consideró que el objetivo inmediato es “claramente recaudatorio, lo que se busca son ingresos adicionales; la protección a la industria es un efecto secundario”.

Autos Eléctricos Chinos

Enseguida se refirió al que consideó el caso más visible, del sector automotriz.

Señaló que el gobierno aplicará un arancel de hasta 50 por ciento a los autos eléctricos de origen chino.

“La ciudadanía se verá obligada a pagar más por vehículos que ya eran más baratos que los producidos en México; esto no incentiva la innovación ni la eficiencia; solo elimina competencia”, criticó.

El maestro economista explicó que la medida puede tener un efecto adverso sobre la inversión extranjera.

“En la medida en que las empresas utilizan insumos chinos o vietnamitas, también se verán afectadas; al final, el consumidor paga la factura y la industria pierde dinamismo”, opinó.

Represalias, Escenario Incierto

Cotler recordó que China advirtió que defenderá sus intereses frente a la decisión mexicana.

Dijo que este es un frente de riesgo que no debe subestimarse; “podría escalar a un conflicto que afecte a otras exportaciones mexicanas, no hay claridad de que este proteccionismo beneficie al país en el agregado”, indicó.

Familias mexicanas y empresas pagarán la factura de nuevos aranceles: Ibero