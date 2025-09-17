IMSS logra avance histórico en atención oncológica a 440 menores

IMSS atención a pacientes pedátricos oncológicos A través de la estrategia OncoCREAN, el IMSS logró un avance histórico con la atención de 440 pacientes oncológicos pediátricos, quienes no sólo lograron vencer el cáncer, sino que fueron atendidos en sus lugares de origen

Gracia a la implementación de la estrategia OncoCREAN, la tasa de sobrevida en pacientes pediátricos con cáncer aumentó de 34% a 84%, lo cual ha permitido alcanzar estándares internacionales, resaltó el coordinador de Atención Oncológica del IMSS, doctor Enrique López Aguilar.

Enfatizó que tal resultado se logró a través de la descentralización de atención, incorporación de tratamientos de vanguardia, homologación de protocolos médicos, impulso a investigación traslacional, atención oportuna de complicaciones y acompañamiento emocional.

Lo anterior, permitió alcanzar la cifra de 440 pacientes pediátricos atendidos y quienes concluyeron exitosamente su tratamiento contra el cáncer en lo que va del año, a través de la estrategia nacional implementada en los 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño con Cáncer (OncoCREAN), distribuidos en todo el país.

El doctor López Aguilar, enfatizó que las y los niños y adolescentes atendidos no solo vencieron la enfermedad, sino que lo hicieron en sus estados de origen, sin necesidad de trasladarse a grandes centros hospitalarios.

Al respecto, enfatizó que la estrategia OncoCREAN ha transformado radicalmente el modelo de atención médica para pacientes pediátricos con cáncer, ya que antes de su implementación la tasa de sobrevida en el IMSS era de apenas 34%, y se ha elevado a 84%, equiparable a estándares de países del primer mundo.

López Aguilar puntualizó que este resultado se logró mediante la implementación de los ejes fundamentales de atención, cada uno de los cuales ha sido clave para garantizar que todos los niños, sin importar su ubicación en el país, recibieran atención especializada, cercana y de calidad, además, en espacios cálidos y personalizados.

Señaló que a los pacientes pediátricos oncológicos se les entrega una pijama roja, símbolo de pertenencia y empoderamiento, como parte del programa “Tú Eres Magia”, reciben un collar de fortaleza que representa cada procedimiento médico, un hada o mago como amigo secreto para compartir emociones, y un cojín del espíritu que les recuerda la fuerza interior que poseen durante su tratamiento.

Además, forman lazos afectivos con el personal de salud, los cuidadores reciben capacitación, entre otros.

Subrayó que la atención médica se complementa con terapias dirigidas y medicina de precisión, al incorporar moléculas de alto costo que el Seguro Social adquiere sin restricciones presupuestales, lo que ha permitido que cada paciente recibiera un tratamiento específico, basado en investigación científica y protocolos homologados en todo el país.

El doctor López Aguilar enfatizó que el modelo de atención a pacientes pediátricos oncológicos ha despertado el interés del sector médico en países como Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, interesados en conocer y replicar el modelo mexicano, en la Primera Reunión Internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las Américas, que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en el Centro Interamericano de Seguridad Social (CISS).