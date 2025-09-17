Niega comisión del Senado licencia a jueza que recién rindió protesta; es actual funcionaria de Aduanas

Comisión de justicia del Senado, rechaza la licencia a la jueza que recién rindió protesta el 1 de septiembre. (AS)

Recién rindió protestas como jueza de Distrito en Materia penal el pasado 1 de septiembre y apenas unas horas después, Irlanda Gabriela Pacheco Torres quien se desempeña como directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México, solicitó licencia para separarse de sus funciones por seis meses como juzgadora desde el 2 de septiembre con el argumento de hacer la entrega recepción de su actual cargo.

Al considerarlo como “no justificable”, la Comisión de Justicia del Senado negó la licencia a la jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres al acusar que la aún funcionaria de Aduanas tuvo tiempo suficiente para realizar un cierre ordenado, transparente y responsable de esas funciones.

Por 16 votos a favor, la comisión de justicia que preside el morenista, Javier Corral recalcó que Pacheco Torres ya contó con tiempo suficiente para realizar la entrega del área a su cargo y se debe dar prioridad a la función jurisdiccional sobre el proceso de entrega-recepción que tuvo en su tiempo para desahogarse.

“Ni siquiera debería estar pidiendo licencia, ¡todavía rindió protesta!, ¡esto no es un juego, esto es el poder judicial! ¡esto es una burla! “, explotó la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena,

Exigió que la juzgadora recién electa, pida licencia para que su suplente tome el lugar y desempeñe el cargo n el Poder Judicial.

“Registrarse, competir, hacer campaña, ganar la elección, tomar protesta y además solicitar una licencia, me parece un exceso, una burla, por eso conmino a la ciudadana Irlanda Pacheco a que presente su renuncia, que entiendo que es un derecho humano la licencia pero las razones que ha puesto y el proceso que se vivió no merecen que ella tenga una licencia para terminar su pendientes en el cargo anterior”, fustigó

El PAN a través de la senadora , Guadalupe Murguía Gutiérrez, consideró que este hecho representa una falta muy importante, por lo que es necesario que conozcan de este asunto el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, pues no se pueden ocupar dos cargos públicos simultáneamente, y lamentó profundamente que haya tomado protesta sin que se haya separado de su encargo en la administración de aduanas.

El senador del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo, aseguró que al negar esta licencia se pone énfasis en la importancia que debe tener la justicia para nuestro país, así como darle jerarquía a la reforma en materia judicial que se aprobó con el objetivo de brindarle mayor justicia al pueblo de México.

Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano consideró que “la pésima reforma judicial muestra sus resultados” y esta licencia es uno de ellos, pues se trata de una persona que no tuvo la suficiente ética para hacer las cosas de manera correcta “y ese es el tipo de jueces que quieren juzgar a la sociedad”.

Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno manifestó que este dictamen debe dar alcance al órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial, para que ellos tomen las medidas pertinentes al respecto.

“No sabemos lo que está ocurriendo con esta funcionaria que hoy se ostenta como jueza, y por eso es importante que los órganos de administración conozcan de esta situación”, alertó