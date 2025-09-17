Perfilan Parlamento abierto para reforma de Sheinbaum sobre amparo; “limita derechos”: oposición

La reforma de la presidenta Sheinbaum ha generado criticas y cuestionamientos (La Crónica de Hoy)

Ante los cuestionamientos que han empezado a surgir, el Senado realizará un Parlamento Abierto para analizar la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Entre los temas a discutir destacan el alcance de la suspensión del amparo, la definición de interés legítimo, la digitalización de los procesos y la mejora de los plazos, así como las implicaciones sobre casos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, aseguró que no habrá “fast track” en esta reforma y se realizará el análisis con responsabilidad y tiempo suficiente.

Por ello se acordó buscar abrir un proceso de discusión abierta o lo que se conoce como Parlamento Abierto para conocer la opinión de las partes interesadas, de expertos y por supuesto es una ruta que tendrá que trazar las tres comisiones.

El morenista consideró que esta reforma es un tema de la mayor relevancia e importancia, que debe ser analizado para escuchar inquietudes y preocupaciones e incluso para orear los pros y las contras que pueda representar cada una de las materias de modificación, toda vez que son reformas muy importantes.

REGIMEN AUTORITARIO

Por su parte, Ricardo Anaya, coordinador del PAN, calificó la reforma como un intento de consolidar un “régimen autoritario” al limitar las herramientas legales que protegen a los ciudadanos frente a las autoridades.

Criticó la eliminación de los efectos generales del amparo, las restricciones al interés legítimo y la posibilidad de que la autoridad alegue imposibilidad jurídica o material para no cumplir con las sentencias.

“Hay una manzana envenenada. Aquí lo que están haciendo es privando a los ciudadanos de su derecho de defenderse de actos ilegales de la autoridad. Esto va a acabar afectando a cientos de miles de personas, particularmente a los que menos tienen. Nosotros vamos a dar la batalla, por supuesto, en este tema. Sí queremos convocar a un parlamento abierto, que vengan los especialistas”, señaló.

En tanto, Manuel Añorve, coordinador del PRI, alertó que colectivos como los padres de niños con cáncer podrían verse afectados al perder la posibilidad de recurrir al juicio de amparo para obtener medicamentos urgentes, y consideró que la reforma también implica un golpe al presupuesto de las instituciones.

Por ello anunció que su bancada votará en contra de la iniciativa si no se modifican los puntos que, a su juicio, fortalecen al gobierno y limitan los derechos de la sociedad civil.

Criticó el ejercicio de parlamento abierto que se pretende realizar:

“Desgraciadamente la experiencia que tuvimos con los conversatorios, o bueno, parlamentos abiertos, llámenle como quieran, en el tema de la Ley de Telecomunicaciones, es que quedó simple y sencillamente como un simulatorio. Pareciera que otra vez va a ser un simulatorio, a pesar del anuncio que se ha hecho, y la conclusión va a ser traje a la medida de un gobierno autoritario”, aseveró.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda, y se busca generar un proceso de discusión abierto para escuchar a las partes interesadas, especialistas y público en general.