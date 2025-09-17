Pronam refuerza compromiso con seguridad y atención a recién nacidos y en sus primeros mil días de vida 

Cuidado a la salud infantil desde el nacimiento El secretario de Salud de México, David Kershenobich resaltó que el Protocolo Nacional de Atención Médica para los Primeros Mil Días de Vida (PRONAM) refuerza el compromiso con atención a la salud en recién nacidos hasta los dos años de vida (Isaac Esquivel/EFE)

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseveró que el cuidado a la salud desde los primeros días de vida del individuo define en gran medida el futuro de salud de cada niña y niño.

Por ello, como parte de las acciones del cuidado a la salud y con el objetivo de garantizar una atención integral, basada en evidencia, durante los primeros mil días de vida, se ha implementado el Protocolo Nacional de Atención Médica para los Primeros Mil Días de Vida (PRONAM).

En el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, y bajo el tema “Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños”, el funcionario sostuvo que seguridad del paciente es un pilar fundamental en la transformación del sistema de salud en México.

Ante ello, a través del Pronam, se busca mejorar la atención desde el embarazo hasta los primeros dos años de vida de los niños con acciones como: atención prenatal oportuna, promoción de la lactancia materna, tamiz neonatal y vacunación temprana, así como suplementación gratuita de vitaminas y minerales para mujeres embarazadas.

“Estamos convencidos de que estas acciones son decisivas para promover el bienestar de la población y asegurar un futuro saludable para todos los mexicanos. No podemos permitir que la mortalidad materna o infantil sea una constante; debemos actuar con responsabilidad y compromiso”, enfatizó el encargado de la política de salud en el país.

A su vez, José Moya, el representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en México, destacó la visión de la OMS/OPS, de buscar “un mundo en el que nadie resulte perjudicado en la atención médica y cada paciente reciba una atención segura y respetuosa”.

En este contexto enfatizó “la seguridad del paciente no es un lujo, es un derecho. Garantizarla es una responsabilidad compartida entre gobiernos, profesionales de la salud, instituciones y comunidades”.

A su vez, la titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Odette Sanabria, sostuvo que desde la Conamed se trabaja para que la seguridad del paciente no solo sea un principio, sino una práctica cotidiana en todos los niveles de atención.

Además, enfatizó que el trabajo del Consejo General de Salubridad ha sido clave en la implementación de los Pronam, en particular el enfocado en los primeros mil días de vida, directamente vinculado con esta conmemoración.