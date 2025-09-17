Rechaza temor Adan Augusto por confesiones de Hernán Bemúdez; Niega víncuilos con “La Barredora”

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto dice confiar en las autoridades mexicanas (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El coordinador de Morena en el senado, Adán Augusto López Hernández, se dijo tranquilo ante la llegada a territorio nacional de Hernán Bermúdez Requena, expulsado de Paraguay, quien era su jefe Policiaco en Tabasco y presunto líder del grupo criminal la Barredora y rechazó que tenga temor ante lo que pueda confesar su ex subordinado pues negó cualquier tipo de vínculos con ese cartel criminal que opera en Tabasco.

Aseguró que no ha sido citado a declarar ante las autoridades por este caso pero reiteró su disposición a acudir si lo requieren ya sea con fuero o sin fuero.

“(Acudiría) Con cualquiera de las dos figuras…”, aseveró al cuestionarle si comparecerá sin el fuero legislativo que lo protege de ser aprehendido.

Adán Augusto también rechazó dejar la coordinación de los senadores de Morena e incluso la senaduría para enfrentar este caso que lo ha mantenido en medio de la polémica en los últimos meses pues rechazó cualquier vínculo en actividades delictivas con Hernán Bermúdez y el cartel de la Barredora.

- ¿Y si Bermúdez canta, le preocupa senador?

- No, yo de ninguna manera tengo nada que temer. Yo estoy tranquilo, confiando en que las autoridades harán su trabajo conforme a la ley, , aseguró.

-No piensa dejar el puesto como senador?

-- De ninguna manera

Pero está señalado , incluso por Estados Unidos, se le reviró

-- No me consta, pero si le consta a usted le conmino que presente la denuncia.

AMPAROS DE LOS JUNIORS

Adán Augusto evadió responder si recurrirá al amparo como los que promovieron presuntamente Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y dudó de la veracidad de esos recursos que se han difundido este miércoles.

“Yo no creo que se hayan amparado. ¿Se acuerdan cuando pagaron aquella fianza? Cuando el desafuero de Andrés Manuel. Ese es el actuar.”, recordó en referencia al pago que hiciera entonces la panista Gabriela Cuevas, hoy funcionaria morenista.

-- ¿Le parece que es una farsa de alguien que personalmente presentó esa solicitud?

-- Pues yo, yo creo que abusan muchos, ¿verdad? de la figura del amparo, aseveró al sugerir que alguien lo promovió sin consentimiento de los López Beltrán.

-- ¿Usted podría confirmar que ellos no lo presentaron formalmente?

--- No, yo no puedo confirmarle nada, pero yo creo que no.

Durante una entrevista con medios de comunicación, López Hernández afirmó que mantiene plena tranquilidad ante este proceso y reiteró su disposición a que se esclarezca la verdad sobre cualquier responsabilidad legal que corresponda a Bermúdez Requena.

“Lo más importante es que se esclarezca la verdad. Quien tenga responsabilidades, pues seguramente tendrá que pagarlo”, señaló.

- ¿Reitera su disposición a presentarse a declarar todo lo que sea necesario?, se le cuestionó.

- Siempre lo he dicho, contestó.

- ¿No ha sido citado a declarar?

- No, y cuantas veces me lo soliciten, dijo.

Al ser cuestionado sobre posibles denuncias o declaraciones que pudieran implicarlo, López Hernández enfatizó que nunca recibió informes o advertencias que hicieran sospechar sobre las actividades delictivas de Bermúdez Requena durante su gestión como gobernador o como secretario de Gobernación.

“Nunca una advertencia, nada que… no hiciera sospechar”, detalló.

En relación con su trayectoria y conocimiento de Bermúdez Requena, López Hernández precisó que su relación se limitó a encuentros profesionales durante distintos periodos de servicio público en Tabasco.

Recordó que conoció a Bermúdez cuando ocupaba cargos en la Junta de Conciliación y Arbitraje y posteriormente como subsecretario de Gobierno, en momentos en que Bermúdez era director operativo de la Dirección de Seguridad Pública. “Hernán nunca fue mi amigo”, aseguró.

El senador también aclaró que, aunque tuvo amistad con otras personas vinculadas a la política y al ámbito empresarial de Tabasco, no existe ningún nexo con las actividades de ‘La Barredora’.

“Sí, totalmente, yo no. Primero, en el espacio de tiempo en que se dan esos comunicados, pues yo ya no estaba de gobernador”, puntualizó, reiterando que las versiones que circulan en medios sobre su supuesta vinculación carecen de sustento.

Respecto a posibles señalamientos por parte de instituciones como el Ejército, López Hernández sostuvo que cualquier información sobre él no proviene de fuentes oficiales ni constituye una acusación formal.

“Eso lo aclaró el general secretario el otro día, que le preguntaron. Dijo que esos no son señalamientos del Ejército o de la Secretaría de la Defensa, que eran hojas de trabajo. Creo que sí le llamó de información o supuesta información que se recibe en columnas periodísticas, en versiones en los cafés”, explicó.

EL SEÑOR DE LOS BUQUES

Reconoció que el empresario Saúl Vera, señalado por el presunto delito de huachicol fiscal, es su amigo, paisano y conocido, pero aclaró que cada quien debe asumir sus responsabilidades ante las autoridades.

“Él tendrá sus negocios, ¿verdad? Si tiene alguna responsabilidad, pues tendrá que comparecer ante las autoridades”, señaló.

Sobre la cercanía que se ha mencionado entre Vera y él, el coordinador de Morena reiteró:

“Es mi amigo, sí. Es mi conocido, sí. Es mi paisano. Tenemos o teníamos, sobre todo antes de ser gobernador, una relación de amistad”.

Detalló que su relación incluía visitas personales y apoyo en momentos importantes: “Yo lo visitaba, porque fui su notario. Lo visité en algunas ocasiones, incluso en su domicilio particular, ahí en la colonia Magisterial. Lo acompañé cuando falleció uno de sus hijos. Lo ayudé en unos trámites. En aquella época tenía una esposa y yo lo ayudé en eso”.