Reconocer a las heroínas es algo fundamental: Sheinbaum aborda el cambio en las arengas

Durante el Grito de Independencia, la presidenta de México hizo un llamado a reconocer el papel de las mujeres en las gestas heroicas del país, cuestionando que anteriormente no se les mencionara en las arengas tradicionales.

Claudia Sheinbaum rumbo a su Primer Informe de Gobierno De cara a su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado especial prioridad a los programas sociales en el país, a los cuales ha destinado una inversión por 850 mil millones de pesos (Presidencia de México/EFE)

“Reconocer a las heroínas es algo fundamental”, afirmó, y al referirse a Josefa Ortiz, lo hizo usando sus apellidos de soltera, Josefa Ortiz Reyes Girón, explicando: “Amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él, yo soy yo y él es él… no le pertenecemos a nadie”.

En su arenga también incluyó vítores a las heroínas anónimas de la patria, a las y los mexicanos migrantes, así como a los valores de libertad, justicia y soberanía nacional. Señaló que muchos héroes y heroínas aún permanecen en el anonimato, y destacó que “el pueblo de México hoy tiene conciencia de su fuerza y de su historia, y eso es lo que le da dignidad y poder”.

La mandataria resaltó además que una mujer encabezara el Desfile Militar, considerándolo un símbolo relevante de transformación y progreso. Esto, dijo, ayuda a que niñas y niños perciban que los espacios de liderazgo son para todos, sin importar el género.

“Ver a las mujeres desde otra perspectiva contribuye a crear una conciencia colectiva de igualdad, sin distinciones”, añadió.

¿Cómo fue el primer grito de independencia de Claudia Sheinmbaum?

Desde el balcón del Palacio Nacional, acompañada de su esposo, la presidenta realizó su intervención con varios gestos simbólicos: vistió una falda morada en referencia al feminismo, se detuvo frente a un retrato de Leona Vicario, recibió la bandera nacional de ocho cadetes mujeres y dedicó su arenga a figuras históricas como Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz Reyes Girón y Leona Vicario, así como a heroínas anónimas y comunidades migrantes, reafirmando la importancia de la soberanía nacional.