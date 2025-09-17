Aprender idiomas abre puertas en el mundo laboral, educativo y cultural; transforma la trayectoria académica y personal, dice Arturo Cherbowski, de Santander — Una convocatoria nacional de 400 becas para aprender Alemán, Francés, Italiano, Portugués y Japonés,lenguas estratégicas en el mercado internacional, fue anunciada por Banco Santander México y el Centro de Idiciomas Online.

Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Universidades, explicó que la oportunidad está disponible en la plataforma Santander Open Academy, y ampliará oportunidades académicas y profesionales de jóvenes y adultos, a través de una formación accesible y 100 por ciento digital.

Dijo que los cursos durarán seis meses, incluyen formación en distintos niveles de dominio, desde A1 hasta C1 según el idioma, e integran prácticas de conversación, gramática, vocabulario y ejercicios enfocados en certificación, en Francés e Italiano.

“En Santander sabemos que aprender idiomas abre puertas en el mundo laboral, en el ámbito educativo y cultural; es un apoyo concreto que marca una diferencia significativa en la trayectoria académica y personal de los participantes”, indicó.

Añadió que el programa está disponible para estudiantes de universidades públicas o privadas, recién egresados, profesores, personal administrativo de instituciones educativas e interesados en fortalecer su perfil profesional.

Cherbowski Lask dijo que las inscripciones estarán disponibles del 18 de agosto al 5 de octubre de 2025 en este enlace; los resultados serán conocidos el 21 de octubre, los seleccionados tendrán tres días para confirmar su participación.

“Con esta acción, Banco Santander refuerza su liderazgo como la institución bancaria que más impulsa la educación y la formación continua en México, promoviendo competencias esenciales para la competitividad en el mercado global”, afirmó.

Santander lanza 400 becas para aprender idiomas estratégicos al mercado global