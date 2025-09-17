¿Se puede evitar que los niños desperdicien comida?.. esto es lo que dice la Profeco

Desperdicio de Comida

El 29 de septiembre fue proclamado por la ONU como el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, una fecha que busca sensibilizar a la población sobre la magnitud de este problema y la urgencia de reducirlo para lograr un desarrollo sostenible.

En México, cada día se desperdician 76 mil 712 toneladas de comida, principalmente porque se compra de más, se deja en el plato o no se alcanza a cocinar antes de que caduque.

Consciente de que la educación en este tema debe iniciar desde la infancia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la sección Consuminis de la Revista del Consumidor, enlistó consejos prácticos para que los más pequeños del hogar participen activamente en evitar el desperdicio.

¿Cómo pueden los niños ayudar a evitar el desperdicio de comida?

Profeco recomienda, planificar un menú semanal en familia: Hacer una lista de compras e incluir frutas o verduras que los niños elijan, para comprar solo lo necesario.

Servir porciones adecuadas: Ajustar la cantidad de comida a lo que realmente se va a consumir para no tirar sobras.

Aprovechar las sobras de manera creativa: Convertir la comida restante en nuevos platillos, lo que también impulsa la creatividad culinaria de los niños.

Donar o compartir alimentos: Existen aplicaciones, bancos de alimentos y espacios comunitarios donde la comida puede aprovecharse en lugar de desecharse.

Reciclar alimentos orgánicos: Los huertos y centros de compostaje transforman residuos en abono para la producción de nuevos alimentos.

Almacenar de forma correcta: Usar recipientes herméticos y etiquetar los alimentos con la fecha de compra o preparación para organizarlos mejor.

¿Qué recetas fáciles propone Profeco para los niños?

Además de los consejos, la Revista del Consumidor incluyó dos recetas sencillas, nutritivas y con porciones exactas:

Burritos de atún

Cóctel tricolor

La intención es que niñas y niños puedan preparar refrigerios prácticos sin generar desperdicio.