Secretaría de Economía publica bases de consultas públicas para revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía (Mario Jasso)

La Secretaría de Economía publicó este miércoles las bases para las consultas públicas previas a la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio.

De acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las personas, empresas y partes interesadas en participar en la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podrán entregar sus propuestas por correo electrónico a través del sitio web de la dependencia o en formato físico.

El documento debe estar dirigido a la Dirección General comisionada para América del Norte en la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Subsecretaría de Comercio Exterior.

El plazo para enviar comentarios o recomendaciones para la revisión del T-MEC vence 60 días naturales después de la publicación en el DOF, el cual se implementará el próximo 17 de noviembre.

El anuncio ocurre luego de que el gobierno estadounidense informara que a partir de este miércoles también emitiría un aviso para comenzar las consultas.

Este martes, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, expuso que la acción forma parte de un proceso coordinado entre los tres países que integran el tratado de libre comercio.

El funcionario indicó que se plantea que el proceso consultivo sea “muy fácil, sencillo y abierto”.

“Vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital. La intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podemos adición para que sea mejor en el futuro”, expresó Ebrard en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, destacó que las consultas forman parte del proceso previo a la revisión del T-MEC, prevista a comenzar en enero de 2026.

Se espera que la renegociación del T-MEC culmine a mediados de 2026, tras ser anunciada a inicios de 2025.