Sheinbaum pide investigación a fondo sobre muerte de migrante mexicano en Chicago

Sheibaum pide investigación a fondo sobre muerte de migrante abatido en redada en Chicago (José Méndez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles desde el Palacio Nacional que su gobierno envió una nota diplomática a autoridades estadounidenses para exigir “una investigación a fondo” sobre la muerte de Silverio Villegas González, quien fue abatido en Chicago por parte de agentes de ICE cuando intentaban arrestarlo.

“No estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces, estamos trabajando en una nota diplomática particular sobre estos temas. Ya se han hecho varias, pero en particular una sobre este caso y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos”, informó.

Asimismo, condenó la violencia y presuntas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad migrante mexicana en EU e indicó que los consulados mexicanos en el país vecino han mejorado la comunicación y el apoyo legal a los connacionales.

“De hace un año a la fecha estamos en mejores condiciones y se está trabajando de manera muy directa con todos aquellos que deciden pedir apoyo al consulado”, precisó.

Igualmente mencionó que desde el Gobierno Federal están atendiendo el caso de los padres que fueron detenidos de camino a un desfiles de celebración del Día de la Independencia en un barrio de Chicago, dejando a dos menores solos en un coche, en el que una conductora de aplicación los resguardo.

Sobre esto, Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores está buscando “diferentes mecanismos porque una parte tiene que ver con proteger a nuestros hermanos migrantes allá con los consulados. Pero la otra, es de manera diplomática decir que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo”, finalizó.