Sheinbaum y Carney abordarán inversiones y visas de trabajo de mexicanos en Canadá

Visita de Estado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este miércoles que durante la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, este jueves y viernes, abordarán no sólo la revisión del T-MEC, en 2026, sino temas bilaterales entre los dos socios comerciales, incluidas inversiones y visas de trabajo que existen para los mexicanos en aquel país, donde sólo en 2024 recibió a más de 52,000 trabajadores mexicanos, principalmente en el sector agrícola.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que en la visita que realizará Carney a México “sí” tratarán el tema del T-MEC, pero “también de la relación bilateral”.

“Obviamente del tratado comercial, pero también el comercio directo entre Canadá y México y algunas cuestiones de inversiones económicas y otros temas. Por ejemplo, hay visas especiales de trabajo de mexicanos que se van a Canadá y algunos otros temas importantes”, destacó la gobernante mexicana.

Sin dar mayores detalles, Sheinbaum dijo que Carney estará en México acompañado de una parte de su gabinete y, tras la reunión que sostendrán el jueves en Palacio Nacional, darán una conferencia de prensa conjunta.

Encuentro con empresarios canadienses

Además, la mandataria explicó que tendrá un encuentro con empresarios canadienses y mexicanos, con quienes también hablará sobre temas comerciales.

La visita ocurre después de que a inicios de agosto los ministros canadienses de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, y de Exteriores, Anita Anand, se reunieran con Sheinbaum y funcionarios de su Gobierno en la capital mexicana.

Durante el encuentro, según informó la mandataria mexicana, se planteó la posibilidad de ampliar la inversión y el comercio directo entre México y Canadá, y se trataron temas de educación.

Por su parte, Anand expresó -a medios- que para Canadá es de suma importancia “contar con un proceso establecido” para el tratado comercial entre los países norteamericanos Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

La canciller canadiense también destacó la buena relación que estableció la presidenta mexicana con el primer ministro Carney durante la reciente cumbre del G7 e insistió en que México es clave para el Gobierno canadiense.

En julio, Sheinbaum y Carney sostuvieron una llamada telefónica donde coincidieron en que es indispensable que Estados Unidos respete el tratado comercial entre las tres naciones, pese a la amenaza de aranceles por parte del presidente estadonunidense, Donald Trump.

La llamada ocurrió en medio de la tensión generada en la región norteamericana por la guerra arancelaria iniciada pocos meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero pasado

Superávit mexicano

La balanza comercial entre ambos países es favorable a México, que presenta un superávit comercial de 12,156 millones de dólares, con una variación anual de 5%.

El comercio total de bienes cerró 2024 en 17,264 millones de dólares con un crecimiento de 0.9%. Las exportaciones de México a Canadá fueron de 14,710 millones de dólares, con una subida de 2.5%, mientras que las exportaciones de Canadá a México cayeron 7.8% con un total de 2,554 millones.

De los bienes mexicanos que más se venden en Canadá destaca con diferencia los automóviles, con 4,872 millones de dólares de ventas en 2024 y un crecimiento de 19.3% (con información de EFE).