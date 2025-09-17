SICT y Edomex acuerdan liberar derecho de vía para rutas férreas

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la jefa del ejecutivo del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como las representaciones de 14 municipios de esta demarcación, firmaron un Convenio Marco de Coordinación para la liberación del derecho de vía en los proyectos ferroviarios de pasajeros AIFA–Pachuca y Ciudad de México–Querétaro.

La firma del acuerdo fue oficializada a través de su publicación en el Diario Oficial de la Nación y suscribe al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y los presidentes municipales de Zumpango, Tecámac, Nextlalpan, Temascalapa, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Polotitlán, Jilotepec, Coyotepec y Huehuetoca.

A decir de la SICT, el objetivo de dicho acuerdo estriba en facilitar la liberación del derecho de vía necesario para la construcción de vías férreas, patios y terminales que permitirán poner en marcha los trenes de pasajeros AIFA–Pachuca y Ciudad de México–Querétaro, proyectos a cargo del gobierno federal y en virtud de los cuales establece una seria de bases y compromisos que precisan de la coordinación entre el Gobierno de México, el Estado de México y las autoridades de los municipios participantes de la firma. De tal suerte que la dependencia federal a cargo de Esteva Medina se comprometió a:

Realizar trámites y acciones para liberar el derecho de vía conforme al trazo definitivo del proyecto ejecutivo.

Recibir de la entidad federativa y municipios los inmuebles que se encuentren en dicho trazo y que sean necesarios para el proyecto.

En tanto, la gobernadora del Estado de México deberá exentar o condonar parcial o totalmente pagos de contribuciones, aprovechamientos y accesorios relacionados con la liberación del derecho de vía, reducir plazos y términos en trámites de su competencia vinculados con el proyecto, así como coordinar reuniones interinstitucionales y dar formalidad a los acuerdos necesarios para cumplir con los requerimientos técnicos, legales y financieros, además de apoyar en la integración de expedientes para la adquisición de predios ejidales, comunales o privados requeridos.

Por su parte, los municipios acordaron brindar apoyo logístico en el traslado de personas y bienes para desocupar inmuebles que formen parte del derecho de vía y hacer lo necesario para simplificar trámites y otorgar licencias o permisos en su ámbito de competencia, necesarios para la construcción de la obra.