AMLO pidió destituir a Hernán Bermúdez en Tabasco, revela Sheinbaum

Claudia Sheinbaum sobre Hernán Bermúdez La mandataria reveló que el ex presidente AMLO ya había mandado destituir a Hernán Bermúdez por indicios de incumplimiento de sus funciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al gobierno de Tabasco la destitución de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de la entidad, tras detectarse irregularidades en su desempeño.

Durante su conferencia de prensa de este jueves 18 de septiembre, Sheinbaum precisó que la petición se dirigió al gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos, cuando Adán Augusto López ya se desempeñaba como secretario de Gobernación.

De acuerdo con lo expresado por la mandataria, la solicitud ocurrió cuando existían “indicios de incumplimiento de funciones” y posibles nexos de Bermúdez con grupos del crimen organizado, lo que motivó la intervención del entonces presidente.

“El presidente López Obrador pidió al gobernador de Tabasco la destitución de Hernán Bermúdez cuando había indicios de que no estaba cumpliendo con sus funciones”, declaró la mandataria.

El caso ha cobrado relevancia luego de que Bermúdez Requena, quien fue detenido en Paraguay, fuera mencionado en investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales en la entidad.

Esto ha provocado una crisis política al interior de Morena, pues el supuesto líder de La Barredora, grupo delictivo relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación, fue la mano derecha de Adán Augusto, actual líder de los senadores de Morena y ex aspirante a presidente de la República.

¿De qué se acusa a Hernán Bermúdez?

De acuerdo con reportes de inteligencia, el grupo La Barredora operaba en Tabasco como brazo delictivo especializado en el control de extorsiones, cobro de piso y robo de combustible.

Sus actividades incluían también la infiltración de corporaciones locales de seguridad, lo que generó sospechas sobre la protección institucional que recibían, además de tener nexos con el CJNG.

En septiembre de 2025, Bermúdez fue detenido Paraguay, durante un operativo realizado en un fraccionamiento exclusivo de aquella nación sudamericana.

Las autoridades paraguayas, que ya expulsaron al ex funcionario tabasqueño de su país, con la finalidad de mandarlo a México, acusaron que buscaba crear una red criminal en el cono sur del continente.