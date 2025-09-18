Arriba a México el primer ministro de Canadá, Mark Carney; lo recibe canciller en el AIFA

Mark Carney siendo recibido por el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente

En punto de las 10:50 de este jueves, el primer ministro de Canadá, Mark Carney arribo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A las 11:17 horas, Carney descendió las escalinatas del avión que lo transportó, junto con una comitiva de funcionarios, donde fue recibido por el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente quien le dio la bienvenida al país.

Después de una breve ceremonia protocolaria y recepción de honor, el premier canadiense se trasladará junto con su comitiva hacia la CDMX donde sostendrá este día una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y parte de su comité.

A la recepción, asistieron el jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco y el embajador de Canadá en nuestro país, Cameron MacKay.

Reunión para fortalecer el comercio entre ambos países

Esta junta pretende “fortalecer el comercio entre Canadá y México a través de los puertos en los dos oceanos, indicó la presidenta esta mañana en la conferencia del Palacio Nacional.

Asimismo, explicó que el transporte de mercancías entre los países norteamericanos se realiza atravesando “Estados Unidos a través de carreteras, trenes o a través de puertos”, por lo que consideró importante reforzar el transporte marítimo.

Con su visita, la mandataria expuso que Carney “viene a fortalecer la relación de México y Canadá” y a trabajar en mejorar el tratado de ambos países con Estados Unidos.

Llegada de Mark Carney al AIFA (Especial)

“Obviamente hoy tenemos aranceles a una serie de productos que ponen una consideración distinta, pero la gran mayoría de lo que se exporta no tiene aranceles, no tiene tarifas. Y los tres países estamos de acuerdo, obviamente Canadá y México, en fortalecer el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y garantizarlo”, afirmó.

Además, destacó que esperan tratar temas educativos, de energías renovables e innovación.

“Nos interesa mucho saber cómo funciona el sistema de salud de Canadá, que es un sistema público, gratuito”, agregó.