Hernán Bermúdez ya está en México: aterriza en Tapachula después de su escala en Colombia

Hernán Bermúdez Requela, ya fue trasladado a México (Especial)

Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como “El Abuelo” o comandante H, ya se encuentra en territorio mexicano. El exfuncionario tabasqueño, detenido la semana pasada en Paraguay, fue deportado y arribó este jueves al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, donde quedó sujeto a un proceso administrativo de deportación por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

El vuelo de repatriación fue operado en un Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD de la Fiscalía General de la República (FGR). La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia, a las 9:20 horas locales, tras una escala técnica, y aterrizó en Tapachula a las 11:11 horas tiempo de México.

De acuerdo con el portal especializado FlightAware, el itinerario sufrió un retraso de 13 horas, pues originalmente estaba programado para despegar la noche del miércoles a las 20:33 horas. Tras la escala en Chiapas, se prevé que Bermúdez Requena sea trasladado al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde continuará el proceso en su contra.

Con su arribo a México, se abre una nueva etapa en el caso de quien fuera secretario de Seguridad Pública en Tabasco y que ahora enfrenta señalamientos por presuntos vínculos criminales.