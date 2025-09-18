EU sanciona a la Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa

Zambada, de 76 años, se encuentra actualmente detenido en El Paso, Texas Zambada, de 76 años, se encuentra actualmente detenido en El Paso, Texas (La Crónica de Hoy)

El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones financieras contra la facción del Cártel de Sinaloa, La Mayiza, la cual mantiene una guerra abierta con Los Chapitos, grupo liderado por los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

La Administración de Donald Trump acusa a este grupo de traficar fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia EU.

Como resultado de las sanciones, que afectan a La Mayiza y a seis de sus miembros, se bloquean sus bienes y activos en territorio estadounidense y se prohíben las transacciones con ellos.

Las sanciones del Departamento del Tesoro fueron anunciadas dos días después de que el Departamento de Estado ofreciera una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias “el Ruso”, acusado de liderar el brazo armado de La Mayiza.

En un comunicado, la dependencia señaló a “el Ruso” como responsable de controlar las rutas del narcotráfico en Baja California.

La Mayiza es una facción del Cartel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “el Mayito Flaco”, hijo del capo del narcotráfico Ismael “el Mayo” Zambada García.