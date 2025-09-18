Evade diputada morenista aclarar monto de transferencias “por unos pagos”; niega cuentas bloqueadas por EU

CDMX — La diputada por Baja California, Araceli Brown, evadió aclarar el monto de sus transferencias bancarias, luego de que ella misma reveló que ha tenido que hacer “algunos pagos cotidianos”, pero aseguró que nadie le ha congelado las cuentas.
Brown incluso dijo que acaba regresar de EU, adonde viajó sin problemas de su visa, para visitar a su tío hospitalizado por un derrame cerebral.
“No, a mí no me han congelado cuenta, y desconozco de qué se trata. Yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada. Ni una llamada ni un WhatsApp. Yo me enteré de que me congelaron las cuentas por los medios”, aseguró la legisladora, quien resaltó que ella goza de confianza de la gente.
Brown señaló que desde hace 30 años acompaña al movimiento gestado por Andrés Manuel López Obrador.
Por ello aseguró que el domingo estuvo en Estados Unidos viendo a un tío que le dio un derrame cerebral.
“No tuve ninguna dificultad para cruzar, no me mandaron a inspección ni a revisión ni nada. Estoy sorprendida, la gente me ha tenido confianza y me sigue teniendo confianza. Voy a seguir trabajando la gente que me conoce sabe que yo tengo más de 30 años en este movimiento, siguiendo los pasos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.
La diputada cortó a los medios luego de que la presidenta de la Comisión de Seguridad de San Lázaro, Jessica Saidén, le susurrara algo al oído.