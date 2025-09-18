IMSS Edomex Oriente brinda seguridad social a 435 estudiantes de media superior de primer ingreso

Seguridad Social a estudiantes El IMSS Estado de México Oriente, brinda asistencia médica a más de 500 mil estudiantes de nivel medio superior y superior en la entidad, como parte de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social (Crónica Archivo)

Como parte de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social, el IMSS Estado de México Oriente, brinda el seguro médico para estudiantes de nivel medio superior y superior del ciclo escolar 2025-2026, a fin de garantizar los derechos sociales de las y los escolares.

Al respecto, el instituto en el Estado de México Oriente destacó que tiene inscritos a 538 mil 664 alumnos mexiquenses dentro del Seguro Facultativo Modalidad 32, que incluye atención individual y colectiva.

La cobertura incluye: asistencia médica, quirúrgica, obstétrica, farmacéutica y hospitalaria, además de tener acceso a instalaciones de bienestar social.

En el caso de las mujeres, la institución les otorga atención durante el embarazo, alumbramiento, puerperio, prestaciones de asistencia obstétrica y ayuda en especie por seis meses para lactancia.

Asimismo, sus recién nacidos tienen derecho a los servicios médicos en tanto no sean dados de alta hospitalaria, y tienen el derecho también a ser inscritos en el Seguro de Salud para la Familia dentro los 90 días naturales a partir de su fecha de nacimiento.

Los estudiantes pertenecen a 435 planteles educativos de nivel medio superior y superior, asentados en 58 municipios de la parte nororiente de la entidad mexiquense.

Al inicio de cada ciclo escolar, alumnos de los niveles mencionados acuden a solicitar su Número de Seguridad Social (NSS) a las tres subdelegaciones administrativas del IMSS Estado de México Oriente, ubicadas de manera estratégica en los municipios de Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos y Los Reyes La Paz.