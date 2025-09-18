Universidad Rosario Castellanos abrirá en San Luis Potosí con programas de Robótica e Inteligencia Artificial, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana — Para fortalecer el Sistema Educativo Nacional (SEN) y la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, se reunió con una legisladora y dos gobernadores.

El funcionario informó que sostuvo juntas de trabajo con la senadora Martha Lucía Micher Camarena, y los gobernadores de San Luis Potosí y Guerrero, Ricardo Gallardo y Evelyn Salgado, respectivamente.

Añadió que también se reunió en su oficina de la SEP con el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez; y Román Meyer Falcón, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Dijo que en San Luis Potosí, abrirán la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que en su nueva sede ofrecerá espacio para 800 jóvenes de las cuatro regiones del estado.

Añadió que impartirá “programas de vanguardia como Robótica e Inteligencia Artificial, que representa una apuesta firme por una Educación Superior sin límites, adaptada a los retos del presente y futuro”.

Mario Delgado dijo que sus encuentros con el titular de Banobras y el funcionario de la SICT, forman parte de la estrategia interinstitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar que las comunidades educativas del país cuenten con espacios adecuados, seguros y funcionales.

Mario Delgado trabaja agenda educativa con legisladora, gobernadores y funcionarios federales