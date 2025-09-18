México entregó a Caro Quintero por órdenes de Trump, señala Bondi: Sheinbaum responde

Pam Bondi

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, indicó este miércoles que el gobierno de México entregó al narcotraficante Rafael Caro Quintero a las autoridades estadounidenses por instrucciones directas de Donald Trump.

En una publicación en sus redes sociales, Bondi compartió fotografías de la reunión que sostuvo Trump con la familia del fallecido agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, el cual fue presuntamente asesinado en 1985 por el Cártel de Guadalajara bajo las ordenes de Caro Quintero, co-fundador y líder de esta organización.

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México.”, precisó la funcionaria en su cuenta de X.

“Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”, agregó.

Sheinbaum responde

Este jueves, en la conferencia desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó tras ser cuestionada que la decisión de entregar al narcotraficante a EU, “fue una decisión de seguridad nacional que tomó el Consejo de Seguridad Nacional.

Asimismo, agregó que hay más peticiones de extradición por parte de la Administración de Trump.