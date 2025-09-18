Oaxaca se suma a Jornada Nacional contra Abuso Sexual Infantil, para proteger infancias: Villavicencio

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no admite silencio ni impunidad; proteger sus vidas y dignidad es compromiso de Estado — Para desarrollar la Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, Oaxaca se sumó a la Jornada Nacional para este propósito, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

La titular del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, dijo en aquella entidad que la niñez oaxaqueña merece crecer en entornos seguros, y libres de cualquier forma de violencia.

Llamó a Madres, Padres, Maestras, Maestros y autoridades locales a cerrar filas para garantizar la protección integral de los niños y adolescentes del país.

“La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no admite silencio ni impunidad; hoy Oaxaca se suma a una política nacional que protege la vida, la dignidad y el desarrollo pleno de nuestras niñeces”, señaló.

Dijo que “el SIPINNA y la SEP reafirman que no habrá impunidad para los agresores sexuales, la protección integral de niñas, niños y adolescentes es un compromiso de Estado, respaldado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Enseguida convocó a la creación de un gran Pacto Nacional, que sirva de escudo protector para poner fin a todo tipo de violencias contra las infancias y juventudes.

Como se recordara, la Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil inició el 8 de septiembre en la Ciudad de México, en la Escuela Primaria Profesora Rosa Navarro.

Ese día participaron el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo; la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; y la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA.

Explicó que bajo la consigna “Te veo, Te creo, Te cuido”, fue roto el silencio frente a la violencia sexual infantil.

Desde entonces, la estrategia ya fue replicada en el Estado de México, Puebla, Colima, Veracruz e Hidalgo, para transformar una sentencia judicial en una política de Estado con alcance nacional.

Lorena Villavicencio informó que durante su visita a Oaxaca implementará actividades pedagógicas en escuelas, la develación de un mural en el CECyTEO Plantel 40 de Santa María Atzompa, y dialogará con autoridades municipales y educativas de la región de Valles Centrales.

Dijo que estas acciones forman parte de un esfuerzo nacional que reconoce a cada escuela del país como un espacio de cuidado, confianza y prevención.

La incorporación de Oaxaca refuerza la convicción de que México avanza hacia un futuro donde la protección de las infancias es prioridad nacional, culminó.

Oaxaca se suma a Jornada Nacional contra Abuso Sexual Infantil, para proteger infancias: Villavicencio