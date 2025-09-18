¿Rebelión? senadores de Morena cuestionan coordinación de Adán Augusto

Morena en el Senado La senadora Guadalupe Chavira habló sobre la situación del coordinado Adán Augusto respecto a su ex secretario de seguridad Hernán Bermúdez.

En medio de la crisis que atraviesa por el caso de Hernán Bermúdez y el grupo criminal “la Barredora”, un grupo de senadores de Morena cuestionaron la coordinación de Adán Augusto López, y los métodos utilizados para definir acuerdos que han calificados de “unilaterales”.

Durante la reunión plenaria del grupo este jueves, senadoras y senadores reclamaron a Adán Augusto las definiciones unilaterales que toma al interior de la bancada para nombrar titulares de comisiones u otras medidas sobre algunas reformas e incluso no faltó el cuestionamiento a la situación que atraviesa por la crisis en la que está envuelto por el caso de su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez que fue expulsado a México procedente de Paraguay.

“Tu situación es muy complicada”, soltó la senadora Guadalupe Chavira, según versiones de senadores presentes en esta reunión en alusión a su implicación con Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal de “La Barredora”.

- Senadora, en términos coloquiales, ¿le leyeron la cartilla?, se le preguntó a Guadalupe Chavira

- Pues más o menos, respondió.

Comentó que se percibía un desconocimiento respecto a la coordinación a nivel del grupo, lo que generó dudas sobre la función y la autoridad del coordinador.

Este nivel de desconocimiento, dijo, reflejó la necesidad de clarificar roles y responsabilidades, para asegurar un liderazgo efectivo y una correcta articulación entre los miembros del grupo.

Por ello, la bancada de Morena en el Senado implementó un nuevo método de toma de decisiones que limita la capacidad del coordinador Adán Augusto López Hernández para definir acuerdos de manera unilateral, en lo que algunos calificaron como una “rebelión interna” dentro del grupo parlamentario de al menos 13 legisladores.

A partir de ahora se acordó la introducción del voto libre y secreto para definir comisiones y presidencias.

“Tomamos acuerdos importantes, porque transitamos a una nueva forma de conducir y de hacer construcción de acuerdos, de definiciones del grupo parlamentario. Al ser un grupo tan amplio, tan grande, pues obviamente buscamos un método el cual adoptó y asumió con mucho gusto el coordinador, Adán Augusto”, expresó

“Estamos estrenando el voto libre y secreto en urnas, que no son los acuerdos que podíamos en dicho momento tener en su calidad de coordinador. Ahora el grupo parlamentario participa, vota, define, decide y bueno, pues vamos a generar las mejores condiciones para que nuestro grupo parlamentario siga en unidad”, comentó.

La senadora Chavira señaló que la medida no tiene relación con el caso de Hernán Bermúdez y que Adán Augusto les indico que no tiene vínculos con estos asuntos y que su labor como coordinador sigue enfocada en avanzar con la agenda legislativa del grupo.

También precisó que esta medida no surge por algún descontento personal contra López Hernández, sino como resultado de la presión colectiva y de su propia insistencia en “democratizar” las decisiones internas y fortalecer la unidad del grupo.

Por su parte, Adán Augusto López Hernández reconoció la implementación del nuevo método, pero negó que se trate de una “cartilla” que le haya leído la bancada.

Aseguró que las decisiones de la bancada se toman siguiendo los estatutos internos y resaltó que el grupo parlamentario trabaja de manera unida.

- ¿Qué en términos coloquiales le leyeron la cartilla. ¿Quién dice?, la senadora Chavira, se le cuestionó.

- No, no, no, fue una reunión larga, pero, muy concurrida, citó.

“La verdad es que el grupo parlamentario de Morena trabaja muy unido. En general, todos los grupos parlamentarios que formamos parte de este movimiento, el Verde y el PT, a lo mejor a veces hay diferencias de opiniones, pero eso es válido”, declaró.