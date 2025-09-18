Sheinbaum acusa a Luis Carlos Ugalde de haber sido “articulador del fraude de 2006”

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó críticas contra Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), a quien señaló como uno de los “articuladores del fraude” en las elecciones presidenciales de 2006, en las que el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador fue derrotado por un estrecho margen por el panista Felipe Calderón.

Presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum recordó que en aquellos comicios, el IFE se negó a abrir y recontar las casillas cuestionadas pese a las múltiples irregularidades detectadas, y cuestionó directamente a Ugalde: “¿Por qué el INE se negó a abrir todas las casillas? Que conteste la pregunta”, dijo, instándolo a explicar las decisiones tomadas en ese proceso electoral.

La mandataria ironizó sobre el hecho de que actualmente Ugalde imparta conferencias sobre ética y democracia electoral: “Ahora resulta que el extitular del INE da conferencias de moral electoral… que lo inviten a platicar cómo se hace un fraude electoral, sí puede opinar”, comentó con tono sarcástico.

Sheinbaum recordó que en 2006 López Obrador se enfrentó a Felipe Calderón y Roberto Madrazo, en un contexto marcado por la campaña mediática “AMLO, un peligro para México”. Afirmó que el día de la elección, López Obrador iba adelante en los conteos preliminares, pero el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) terminó otorgando la victoria a Calderón entre denuncias de manipulación de información, inconsistencias en actas y boletas, y discrepancias en los datos oficiales.

La presidenta subrayó que de esas acusaciones surgió la consigna “voto por voto, casilla por casilla” que impulsó el movimiento lopezobradorista, y sostuvo que, como ocurrió también en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, “el neoliberalismo en México se impuso con fraudes electorales”.

Con estas declaraciones, Sheinbaum se sumó a las críticas históricas de López Obrador sobre el proceso electoral de 2006, al acusar a Ugalde de haber avalado irregularidades que —dijo— alteraron la voluntad popular en favor de Calderón.