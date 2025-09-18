“Ya no era secretario de gobernación, cuando se da la destitución de Hernán Bermúdez”, se deslinda Adán Augusto

Adán Augusto López Tras la extradición de su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez, el senador Adán Augusto López evitó hablar sobre el tema y del presunto conocimiento de las actividades ilícitas de "La Barredora". (Mario Jasso)

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, insistió en que no tuvo conocimiento ni como gobernador de Tabasco, y tampoco como secretario de gobernación en la pasada administración federal, de las presuntas actividades ilícitas de quien fuera su secretario de seguridad en la entidad, Hernán Bermúdez Requena.

Asimismo López Hernández, negó que su vínculo con Hernán Bermúdez le reste autoridad al interior de su grupo parlamentario pues consideró que esa crisis “es un asunto de medios”.

“No, ( me afecta) pues si los compañeros saben que es un asunto en medios, ayer se los dije, me preguntaron lo de los famosos amparos, ya salió a la luz que todo fue un montaje, así le hacían al licenciado Andrés, acuérdense cuando fueron a pagar la fianza (para que no fuera encarcelado por el asunto del desafuero)”, aseveró

Entrevistado en el Senado, Adán Augusto se deslindó de cualquier responsabilidad por mantener en el cargo a Hernán Bermúdez pese a que ya se conocían los presuntos nexos del entonces secretario de Seguridad en Tabasco con el grupo criminal de la Barredora.

“Yo ya no era secretario de gobernación, cuando se da la destitución el presidente era el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero yo ya no estaba en la secretaría de gobernación, estábamos creo participando en el proceso interno de selección ¿Ya estaba la campaña? Sí, creo que sí, porque fue en el 2024, y yo ya en 2024 ya hasta había terminado creo que era senador electo”, se deslindó

El legislador ya no quiso responder más preguntas sobre el tema

--¿Senador hoy llegó Hernán Bermúdez a México, qué es lo que espera usted?

--Ya hablé yo de ese tema, atajó

Procedente de Paraguay de donde fue expulsado al entrar de manera ilegal, Hernán Bermúdez arribó este jueves a territorio nacional y de inmediato será internado en e Penal de Máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.