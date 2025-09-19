Claudia Sheinbaum encabeza izamiento de Bandera en memoria de víctimas de los sismos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia de izamiento de la Bandera nacional a media asta en el Zócalo capitalino, en memoria de las víctimas de los sismos ocurridos en 1985 y 2017.

El acto solemne se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución, donde la mandataria estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez; el titular de Seguridad, Omar García Harfuch; representantes de las Fuerzas Armadas; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Cada 19 de septiembre, eClal Zócalo capitalino se convierte en un espacio de homenaje y reflexión. El izamiento a media asta se realizó a las 7:19 de la mañana, hora exacta en la que ocurrió el devastador sismo de 1985, que dejó miles de fallecidos en la capital mexicana.

Asimismo, se recordó a las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017, que impactó con fuerza a la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Oaxaca, y que también marcó a una nueva generación de mexicanas y mexicanos en la cultura de la prevención y la solidaridad.

Además del homenaje, esta jornada es un recordatorio de la importancia de la preparación ciudadana. En todo el país se realizaron simulacros nacionales de protección civil, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

El izamiento de la Bandera a media asta en el corazón de la capital se consolidó como un símbolo de unidad nacional, de memoria viva hacia las víctimas y de compromiso del Estado mexicano para seguir construyendo una sociedad más fuerte y resiliente frente a los desastres naturales.