El “Comandante H” podría alcanzar hasta 158 años de prisión

La Barredora

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, Fiscal General del Estado de Tabasco, reveló que Hernán Bermúdez Requena, el “Comandante H”, líder del cártel La Barredora, podría ser sentenciado a 158 años de prisión en caso de ser encontrado culpable de los delitos que se le imputan; “De ser penalmente responsable, es decir, que sea sentenciado Hernán, la penalidad que alcanzaría por lo que hace al secuestro sería de 50 a 100 años, por lo que hace la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años, esa es la penalidad que alcanzaría”, detalló.

De acuerdo con el jurista, dicha sentencia atendería tan solo a los delitos del fuero común, quedando en un escaño aparte los correspondientes al fuero federal; respecto a esta última jurisdicción, Vázquez Landeros manifestó “estamos todavía a mucha distancia de ello, hay que ir por varias etapas del proceso penal”.

El funcionario estatal también precisó que Hernán Bermúdez Requena aún tiene la posibilidad de acogerse a un cierto criterio de oportunidad en virtud del cual solicitaría la figura de “testigo protegido”, dependiendo, no obstante, de la calidad y relevancia de la información que pueda aportar a la autoridades; de ocurrir esto, lograría atenuar su sentencia.

Toda vez que la orden de aprehensión que se hizo efectiva en contra de “El Abuelo”, al momento de su arribo al Aeropuerto Internacional de Toluca, el día 18 de septiembre, corresponde a la causa penal del fuero común emitida por las autoridades judiciales de Tabasco, el líder criminal compareció, vía remota, a través de una videoconferencia y desde el interior del Penal del Altiplano, ante el Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, acto en el que le fueron imputados los delitos de extorsión y secuestro en agravio del empresario tabasqueño Ramón Martínez Armengol, acontecido en mayo de 2019 en la capital del estado.

Se trata de la primera comparecencia formal que sostiene el ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, sin embargo, aún queda pendiente por cumplimentar la orden de aprehensión federal por el delito de delincuencia organizada, menester que la Fiscalía General de la República no ha ejecutado pese a que el líder de La Barredora ya se encuentra internado en el Altiplano.