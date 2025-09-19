Inmovilizan cinco instrumentos de medición en gasolineras de Tabasco

Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezó este jueves un Operativo Extraordinario de Verificación en los municipios Cárdenas, Comalcalco y Centro del estado de Tabasco con el objetivo de garantizar que las personas reciban los litros completos de gasolina.

En el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, las acciones se realizaron en colaboración con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para verificar que las estaciones de servicio se encuentren en condiciones óptimas de seguridad y con apego a las normas medioambientales.

La Profeco inmovilizó cinco instrumentos de medición de los cuales dos máquinas despachadoras fallaron en la prueba de retención en pantalla después de quedarse sin energía eléctrica y tres fueron inmovilizadas por expender litros incompletos de gasolina.

Además, de estas últimas, dos excedieron el error máximo tolerado, es decir, superaron los 300 mililitros menos por cada 20 litros de gasolina despachados, por lo que se interpondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Estos operativos son realizados por un grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Nacional de Energía (CNE), ASEA y Profeco con el objetivo de proteger la seguridad y economía de las familias mexicanas.