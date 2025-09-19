Olga Sosa encabezará Comisión de Agricultura del Senado

El Pleno del Senado de la República aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que designa a la senadora tamaulipeca Olga Patricia Sosa Ruiz como Presidenta de la Comisión de Agricultura de la cámara alta.

Cabe destacar que uno de sus primeros retos será afrontar el capítulo agropecuario del T-MEC pues inician las mesas de consulta del acuerdo trilateral.

“Trabajaremos con responsabilidad al frente de la comisión para apoyar al campo mexicano” señaló la senadora Olga Sosa Ruiz, agregó que se trabajará en coordinación con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Berdegué, para atender la soberanía alimentaria.

La nueva presidenta de la Comisión de Agricultura indicó que se escucharán las demandas provenientes de todas las entidades federativas.

La senadora destacó que a través del gobierno de México de octubre del 2024 a junio del 2025, se ha apoyado con 704 mil toneladas de fertilizante para apoyar a 1 millón 500 mil productores, además de producción para el bienestar que entregó apoyos a 1 millón 700 mil productores de pequeña y mediana escala con inversión de 13 mil millones de pesos y en precios de garantía se invirtieron 4 mil millones de pesos, para mejorar las condiciones económicas de 28 mil productores.