Realiza SICT bacheo nocturno en carreteras federales para evitar afectaciones viales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que lleva a cabo trabajos de bacheo en diversas carreteras federales del país durante horarios nocturnos, con el fin de reducir las afectaciones al tránsito vehicular y brindar mayor seguridad a los usuarios.

Realiza SICT bacheo nocturno en carreteras federales para evitar afectaciones viales

De acuerdo con la dependencia, las labores se realizan de manera estratégica en tramos carreteros con mayor flujo, priorizando la seguridad vial y la conservación de la red federal. Los trabajos incluyen el retiro de material dañado, la reposición de carpeta asfáltica y la aplicación de selladores que permiten extender la vida útil del pavimento.

Realiza SICT bacheo nocturno en carreteras federales para evitar afectaciones viales

La SICT explicó que los horarios nocturnos permiten agilizar los procesos de mantenimiento, ya que en ese lapso se registra menor afluencia vehicular. Además, la estrategia busca disminuir riesgos de accidentes y reducir los tiempos de traslado para quienes utilizan las carreteras federales.

Realiza SICT bacheo nocturno en carreteras federales para evitar afectaciones viales

La dependencia exhortó a los automovilistas a conducir con precaución en las zonas de trabajo, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal encargado de la conservación vial.

Con estas acciones, la SICT refrenda su compromiso de mantener en condiciones seguras y eficientes la red carretera nacional, fundamental para la conectividad, el transporte de mercancías y la movilidad de millones de personas en el país.