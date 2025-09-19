Recaudado por “Sorteo Migrante”, para el pago de fianzas de connacionales

El Gran Sorteo Especial no. 303 “México con M de Migrante” cerró su edición colocándose, en palabras de la titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, como el más vendido y el más exitoso del año, superando en un 132% a la edición pasada y en un 241% al sorteo homólogo de 2023.

Salomón celebró que, por instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, los recursos obtenidos del sorteo, luego del pago de premios, serán destinados a la atención de los connacionales en Estados Unidos y al fortalecimiento de la red consular mexicana en ese país, “para acompañar a la comunidad migrante en estos tiempos de retos e incertidumbre”, sañaló.

En específico, lo recaudado por el sorteo, capitaneado por Lotenal y en mancuerna con Correos de México, las dos instituciones más antiguas del país, será destinado al pago de fianzas de los paisanos y connacionales detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), para que puedan enfrentar sus procesos en libertad.

De modo que la prioridad de gasto de los más 100 mdp de utilidades generadas por el sorteo de la Lotería Nacional, con motivo de la Independencia, “México con M, de Migrante”, serán las fianzas, montos y sumas monetarias que, en ocasiones, no pueden ser costeadas por los connacionales; “El objetivo principal, el número uno, son fianzas, que a veces es muy difícil para nuestros paisanos tener la fianza”, apuntó la jefa del Ejecutivo federal.

El Gran Sorteo Especial no. 303 acumuló más de 424 millones de pesos y entregó un Premio Mayor de 255 mdp dividido en 10 premios.

“El éxito de este sorteo nos invita a mirar más allá de los números: es el reflejo de un país que honra a sus migrantes y que responde al llamado de Presidenta”, sentenció la directora general de Lotenal.