Sheinbaum va a Oaxaca y rinde cuentas ante 40 mil personas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, encabezaron un acto de rendición de cuentas ante 40 mil asistentes en el estadio Tecnológico en dicha entidad federativa.

“El nuestro es un pueblo transformando su historia”, señaló Jara ante la Presidenta, " hoy Oaxaca y México viven su mejor momento político, económico y social y este informe confirma que el país no se equivocó al poner en sus manos el destino de nuestra nación”.

El evento forma parte de las giras que la titular del Ejecutivo Federal decidió realizar después de su primer Informe de Gobierno.

La Presidenta de México destacó que en Oaxaca todas las familias reciben al menos un apoyo del bienestar, toda vez que 1 millón 474 mil 296 personas son favorecidas en este 2025, con una inversión total de 37 mil 667 millones de pesos.

“Oaxaca es la cuna del humanismo mexicano, porque se sustenta en los pueblos originarios y en la fecunda historia del país”, agregó, “seguiremos gobernando cerca del pueblo con los principios en los que creemos: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de Oaxaca y de México”.

De acuerdo con lo expuesto, las familias de Oaxaca son favorecidas con los siguientes apoyos:

• 460 mil 526 reciben Pensión para Adultos

• 55 mil 728 de Personas con Discapacidad

• 8 mil 864 de Jóvenes Construyendo el Futuro

• 34 mil 631 de Jóvenes Escribiendo el Futuro

• 138 mil 82 de Becas Benito Juárez

• 251 mil 235 de Becas para educación básica

• 239 mil 418 de Producción para el Bienestar

• 198 mil 749 de Fertilizantes Gratuitos

• 33 mil de Sembrando Vida

• 185 mil de Leche para el Bienestar

• 7 mil 262 escuelas del nivel básico y 470 preparatorias de La Escuela es Nuestra

• Ya que es tiempo de mujeres, 96 mil son beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar

• Beca Rita Cetina

• Salud Casa por Casa