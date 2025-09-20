1,341 vehículos Mazda sufren desperfecto que será solucionado por la automotriz

MX5 versión I Sport TM

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizaron la revisión de los vehículos modelos MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión I Grand Touring TA, años 2024 a 2025 de los cuales, se encontraron despecfectos en mil 345 unidades.

El problema se encontró en la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC) no se ilumina al detectar cierta velocidad o deslizamiento, lo que podría ocasionar que el conductor no se percate de ello y sufra un accidente.

Por ello, la empresa reemplazará el software del módulo DSC por uno actualizado, sin costo para las y los consumidores.

Los usuarios que quieran consultar si sus vehículos es parte del llamado, pueden consultarlo en la siguiete liga: https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio.

Como medios de contacto, la automotriz ha dispuesto el teléfono 800 01 62932, así como sus distribuidores autorizados.

La campaña inició el 30 de junio de 2025 y su duración es indefinida. De acuerdo con Mazda Motor de México, hasta el lanzamiento de la alerta no tenía registro de vehículos afectados por el desperfecto.

La Profeco vigilará el cumplimiento de la alerta y recuerda el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.