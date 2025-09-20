Esta es la relación de Andrés Manuel López Beltrán y Diego Jiménez Labora: Turismo de negocios y suites de lujo

Andrés Manuel López Beltrán y Diego Jiménez Labora Especial

Apenas un par de meses atrás, las fotografías de Andrés Manuel López Beltrán, en un viaje por Tokio, se hicieron rápidamente mediáticas y cuestionadas dadas la contrariedad de las circunstancias y del postulado del partido Morena de “austeridad republicana”. No obstante, en un reportaje publicado recientemente por el periodista Carlos Loret de Mola, se revela el motivo de este viaje y toda una esfera de personajes implicados.

Annex, el negocio inmobiliario de lujo

Fundada en 2021 por Diego Jiménez Labora y Seth Peterson, Annex se dedica a la restauración, arrendamiento y subarrendamiento de propiedades de alto nivel en ciudades como Ciudad de México, Seattle, Tokio y Venice Beach. Su modelo combina la adquisición de casas boutique y departamentos exclusivos con su renta como hospedajes temporales.

De acuerdo con Latinus, la empresa no es propietaria de todas las residencias que ofrece; en varios casos funge como administradora o restauradora de inmuebles. En este sentido, ‘Andy’ realizó este viaje para ser parte de la inauguración de una de estas residencias de lujo en Tokio el pasado 22 de julio.

Fue en este lapso donde fue captado desayunando en el Hotel Okura y visitando tiendas de lujo como Prada. Asimismo, la plataforma habría gestionado restauraciones de inmuebles en colonias como San Miguel Chapultepec, usados para eventos sociales del entorno cercano de los López Beltrán.

El reportaje ubica a Annex dentro de lo que denomina “El Clan”: un entramado de sociedades y amistades vinculadas a Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, señaladas por tener conexiones con contratos públicos y proyectos inmobiliarios.

El papel de C. Tangana

Esta ambición desmedida es un documental producido por Little Spain (la productora de C. Tangana) que recorre varios años en la vida creativa del artista español, centrándose en su álbum El Madrileño, la gira Sin Cantar Ni Afinar, así como los procesos de producción, giras, desafíos personales y aspectos íntimos de su carrera.

De acuerdo con la ‘investigación’ de Loret de Mola, C. Tangana supuestamente menciona los contactos políticos en México de Diego Jiménez Labora, uno de los fundadores de Annex. Aunque el nombre del cantante aparece vinculado al relato, no existe evidencia pública que confirme su participación accionaria o directa en la compañía.

Lo cierto es que su aparición en este contexto refuerza la dimensión internacional del negocio inmobiliario y las redes sociales que lo rodean.

¿Quién es Diego Jiménez Labora?

Diego Jiménez Labora es un empresario mexicano, conocido por ser el CEO de Grupo Eco, empresa organizadora del Festival AXE Ceremonia, en el que perdieron la vida los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, luego de que una columna que, de acuerdo con las investigaciones oficiales, fueron colocadas sin previo aviso y sin autorización de la autoridad competente.

Luego de esta tragedia, Labora optó por cerrar todas sus redes sociales, y en un punto de la tragedia señaló que haría frente a lo sucedido de manera “respetuosa, profesional y lo más humana posible”. Sin embargo, tras las investigaciones y sorprendentemente, Labora consiguió la suspensión provisional contra la orden de aprehensión que se giró en su contra, por un secretario en funciones de juez.

La investigación plantea dudas sobre posibles conflictos de interés y falta de transparencia en torno a las operaciones de Annex y sus conexiones con personajes políticos.

Por su parte, Andy López Beltrán ha rechazado las acusaciones, calificándolas como parte de “campañas de desprestigio” en su contra. Hasta el momento no existe denuncia formal ni resolución judicial que acredite irregularidades por parte de Annex o de los implicados.